2016'da Yapay Zekada Hangi Firma, Ne Yaptı?

Yapay zeka için 2016 yılına dair yapılan değerlendirmelerde markaların yapay zeka çalışmalarında ne kadar başarılı olduğu ve ne kadar gelişme sağladığı gözler önüne serildi.

Facebook

Özellikle Facebook için yapılan gelişme sohbet botlarıyla başladı. Daha çok işletmelere yönelik sunulan imkanlar sayesinde kullanıcıların müşteri temsilcisi ile görüşmesine gerek kalmadan pek çok farklı konuda bilgi alabilmesi mümkün hale geldi. Bu açıdan Facebook cephesinde yapay zeka için önemli bir giriş yapıldığı söylenebilir.

Apple

Apple ise yapay zekada en çok gelişme kaydeden firmalardan birisi olarak görülüyor. Cihazlarda kullanılan sesli asistanların yanı sıra evlerde kullanıma sunulacak yeni akıllı cihazlara kadar geniş bir yelpaze açıldı. Tüm bunlar Apple’ın 2016 yılında yapay zekaya oldukça önem verdiğini gösteriyor.

Microsoft

Microsoft cephesinde ise özellikle bu yıl daha da geliştirilerek kullanışlı bir hale getirilen Cortana, yapay zeka konusunda markanın en önemli projelerden bir tanesi. Üstelik son günlerde paylaşılan bilgilerde yapay zeka noktasında Microsoft’un daha fazla gelişme konusunda kararlı olduğu ve Cortana’nın her alanda yer alabilmesi adına özel bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.

2016 yılında özellikle kullanıcılara yönelik çok büyük yenilikler olmasa da yapay zeka için temellerin atıldığı söylenebilir. Bu açıdan 2017 yılında yapay zeka için daha heyecan verici gelişmeler bekleniyor.