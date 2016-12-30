2016'nın En İyi Telefonları Hangileri?

2016 yılı genelinde mobil sektörde çok daha fazla bir rekabetin yaşandığı bir yıl geride bırakıldı. Özellikle Çin'de yapılan üretimlerde ön plana çıkmayı başaran yerel üreticiler sektörde rekabeti arttırdığı gibi şartları da çok daha uygun bir hale getirdi. Bu açıdan yıl Apple ve Samsung adına çok parlak geçmese de Huawei gibi Çinli üreticiler için 2016 yılı adeta altın yıl olarak görülüyor.

Hangi Telefonlar Öne Çıktı?

Yıl boyunca farklı markalar tarafından piyasaya sunulan telefon modelleri özellikle kullanıcılar için zengin bir seçenek oluşturdu. İşte karşınızda 2016 yılının en iyi telefonları;

Samsung Galaxy S7 Edge

Google Pixel XL

Motorola Moto Z Force

LG V20

OnePlus 3T

ZTE Axon 7

Apple iPhone 7

Moto G4

HTC 10

Huawei Mate 9

Xiaomi Redmi Note 3

LG G5

Sony Xperia X Performance

Samsung ve Apple gibi markalardan yana tercih yapan kişiler bu sene de alışkanlıklarını genel olarak devam ettirdi. Fakat Huawei gibi dünya üçüncüsü olan bir marka da piyasaya sunduğu yeni modelleriyle dikkat çekmeyi başardı. 2016 yılı genelinde 140 milyon telefon satışı ile kendi rekorunu dahi kırdı.

2016 yılında oldukça dikkat çeken en önemli gelişme ise Google cephesinde yaşandı. Google tarafından piyasaya yeni bir seri sürülürken Google Pixel modelleri en çok dikkat çeken ve konuşulan telefonlarından oldu. Konuşmalar ve gösterilen ilgi satışlara da yansıdı. Şimdiden milyonlarca cihaz satmayı başaran Google mobil sektörde de iddialı olduğunu açık açık gösterdi.

Yaşanan rekabet ve gelişmeler 2017 yılında için daha çok merak uyandırırken yeni versiyonları ile piyasaya sunulacak telefonların piyasadan ne kadar payı alacağını hep birlikte göreceğiz.