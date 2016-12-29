24 TV Youtube Hesabı Kapatıldı!

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de yaşanan suikast girişimi sonrasında Rusya'nın büyükelçisi yaşamını yitirmiş ve tüm dünyada bu oldukça ses getirmişti. Sosyal medyada ortaya çıkan bir videoda ise özellikle 2014 yılında STV adlı kanalda yayınlanan bir dizide büyükelçiye suikast sahnelerinin olduğu ve bu sahneler ile mevcut suikast arasında benzerlikleri fazla olduğu görülmüştü. Bu Türkiye'de yeni bir tartışma başlatırken özellikle 24 TV adı verilen kanalın YouTube hesabı üzerinden bu görüntüler paylaşılarak dikkat çekilmişti.

Şikayetler Kanal Kapattırdı!

Yaşanan tartışmalar ve YouTube tarafından yapılan incelemeler sonucunda ise binlerce takipçisi bulunan kanal hiçbir açıklama yapılmadan kapatıldı. Özellikle bu kapatılma konusunda videoda konu edilen Fetö terör örgütünün girişimlerinin etkili olduğu tahmin ediliyor. Konu ile ilgili 24 TV tarafından çeşitli değerlendirmeler yapılırken kanalda yayınlanan haberlerde YouTube'tan 24 TV’ye sansür uygulandığı ve fetöcülerin telif hakkı yalanıyla 24 TV'ye özel olarak operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

YouTube için bugüne kadar pek çok farklı kapatma haberini duymuş olsak da gündemde oldukça yer edinen ve her farklı platformda kolay bir şekilde ulaşılabilecek bir videonun eleştirel anlamda yüklenmesi YouTube tarafından tepkiyle karşılandı ve bu da oldukça ilginç bir olay olarak tarihe geçti.