Adobe Flash Neden Kullanılmamalı?

Adobe Flash yıllardan beri internet sitelerinde ve çeşitli uygulamaların kullanılmasında önemli bir rol oynarken konuyla ilgili durum değişti. Öyle ki Adobe Flash ile birlikte çeşitli güvenlik açıklarının oluştuğun tespit edilmesi bir anda ibrenin terse dönmesine neden oldu. Bu konuda ilk olarak tarayıcılar ile başlayan sistem, web sitelerinde de Adobe Flash içeriklerinin artık kullanılmasına kadar uzadı.

Chrome, Firefox Adobe Flash’ı Bırakıyor!

Adobe Flash için yapılan açıklamalarda Firefox Flash’ı varsayılan olarak devre dışı bırakıyor. Google da Chrome’un 55. Sürümü ile birlikte Adobe Flash konusunda radikal bir karar alarak bu konuda artık destek vermeyeceğini duyurmuştu.

Performansı Arttırıyor!

Adobe Flash engellenesi tarayıcı performansı da artıyor. Üstelik pil tüketiminde de ciddi bir iyileşme yaşandığı söylenebilir. Adobe Flash konusunda tamamen engelleme yapabilmeniz de mümkün. Şu anda tarayıcılarda kısmen izinlere bağlı olarak Adobe Flash kullanılabilse de sistemlerden tamamen bunun engellenmesi mümkün.

Adobe Flash Nasıl Kapatılır?

Flash’ın otomatik devre dışı kalmasının yeterli olmadığını düşünüyorsanız tamamen Adobe Flash’ı kapatabilirsiniz.

Chrome’de Adobe Flash Devre Dışı Bırakma

Tarayıcıyı açarak chrome://plugins adresine girin ve burada Adobe Flash Player için “Devre dışı bırak” seçeneği üzerinden devre dışı bırakın.

Edge’de Adobe Flash Devre Dışı Bırakma

Edge’de ise Ayarlar > Gelişmiş ayarları görüntüle > Adobe Flash Player kullan adımlarını takip etmeniz gerekir.