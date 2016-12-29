Anadolu Üniversitesi'nden Sanal Gerçeklik Hamlesi!

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Halil İbrahim Gürcan tarafından yapılan açıklamalarda üniversite bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Özellikle Türkiye'de sanal gerçeklik sektörünün istenen düzeyde olmadığı ve bu konuda çalışmanın neredeyse başlamadığı ifade edilirken Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmek isteyen Anadolu Üniversitesi bu konuda oldukça iddialı.

Sanal Gerçeklik Projesi Başlıyor

Türkiye'de ilk defa sanal gerçeklik sektörünün oluşması ve bu konudaki yerli kaynaklar dahilinde çalışmaların yapılabilmesi adına Anadolu Üniversitesi için özel bir ekip oluşturuldu. Bu ekip sayesinde dijital oyun temelli içerik projesi resmen hayata geçirilecek. Oyun odaklı yapılacak çalışmalarda sanal gerçeklik konusunda farklı çalışmalar faaliyete geçirilecek ve özellikle mobil oyun sektörüne yönelik gelişmeler sunulacak.

Konu ile ilgili yapılan resmi açıklamalarda sanal gerçekliğin kişilerin olayın daha da içinde olmasını sağladığı ve ilerleyen dönemlerde daha da popüler hale geleceği belirtildi. Türkiye'de bu gelişmelerin kaçırılmaması ve değişime ayak uydurabilmesi adına çalışmalar daha hızlı bir şekilde yapılacak. Amerika'da dahi bu konuda yeni yeni gelişmelerin yaşanmasını Türkiye için büyük şans. Yeni gelişen bir sisteme gecikmeden dahil olma noktasında Anadolu Üniversitesi öncülüğünde Türkiye’de büyük bir fırsat yaratılabilir. Bu açıdan sanal gerçeklik için üniversite bünyesinde yapılacak çalışmalar Türkiye'nin bu alanda daha da gelişmesini sağlayabilir.