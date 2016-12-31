Çift Arka Kameralı ZTE Blade V8

ZTE, son dönemlerde oldukça iddialı olduğu gibi CES’te markanın en önemli kozu Blade V8 olacak. Telefon Ocak ayının başında yapılacak CES'de resmi hale getirilecek ve ardından resmi satış süreci başlatılacak.

Blade V8 için sızdırılan bilgilerde donanımların oldukça yüksek olduğu belirtilirken, telefon özellikle Huawei Honor 8 ile karşılaştırıldı. Aynı zamanda bu iki cihazın aynı segmentte oluşu, Huawei ile ZTE’nin bu alanda ciddi bir rekabet yaşayacağını da şimdiden gösterdi.

ZTE Blade V8 Teknik Özellikleri Neler?

ZTE Blade V8, fırçalanmış bir metal gövde ile geliyor. Ekranın altında yer alan home tuşu klasik bir telefon izlenimi veriyor. Fakat ZTE bu konuda önemli bir fark yaratmayı başarmış. Öyle ki ZTE Blade V8 home tuşunda aynı zamanda parmak izi tarayıcısı da var. Üstü 2.5D cam olan 5.2 inç 1080p dokunmatik ekran, kasa altında Qualcomm Snapdragon 435 yonga seti, 3GB RAM, 32GB dahili depolama ve 7.7mm kalınlık ZTE Blade V8’nin en önemli özellikleri arasında. Telefonun diğer teknik detayları ise şöyle;

13 MP ön kamera

13 MP ve 2 MP çift arka kamera

MiFavor UI 4.0 ara yüzü

Android 7.0 Nougat işletim sistemi

ZTE Blade V8 için henüz fiyat bilgisi paylaşılmadı.