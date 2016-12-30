Facebook Messenger'da Yeni Dönem Başladı!

Facebook Messenger bugüne kadar farklı geliştirmeleri ile dikkat çekmeyi başarırken özellikle yeni güncellenen versiyonla kullanıcıların daha iyi bir şekilde arama yapabileceği belirtildi. Bu yeni arama özelliği ile birlikte kullanıcılar yaptıkları sohbetler ve konuşmalar ile ilgili detaylı bir şekilde arama yaparak istediği sonuca daha çabuk ulaşabilecek. Bu açıdan Facebook tarafından yeni yapılan güncelleme oldukça önemli.

Facebook Messenger’a Arama Özelliği Geldi

Arama ile ilgili ilk ekran görüntüleri de gelirken bu özelliği kullanmak için iki farklı yöntemin geliştirildiği belirtildi. İlk yöntem sol tarafta bulunan kişi listesi üzerinden Messenger'da ara bölümünü kullanmak. Bu bölümü kullanmanız halinde ekranda yer alacak olan arama sayfası ile istenilen kelimelerin aranması sonuçlara ulaşılmasını sağlayacak.

Tek bir konuşma sayfası üzerinden arama yapmak isteyen kişilerin ise öncelikli olarak bu konuşma sayfasını açması ve bu sayfa üzerinde yer alan arama bölümünü kullanması gerekecek. İki farklı yöntem ile kişilerin arama yapabilmesi mümkün olurken Facebook Messenger için geliştirilen bu sistem kuşkusuz kullanıcılara daha pratik bir uygulama sunacak. Bu sayede istenen sonuçların ve konuşmalara ulaşılması adına sayfalarda inceleme yapılmasına gerek kalmadan sadece arama bölümünün kullanılmasıyla mesajlara erişim sağlanabilecek. Mevcut özelliklerinin kullanılabilmesi adına kişilerin güncelleme yapması yeterli olacak.