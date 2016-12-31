FIFA 17 Yeşil Sahada Dengeleri Değiştiriyor!

FIFA 17 için yapılan kısa bir incelemede, özelikle oyun için motorun üstün özelliklrde olduğu söylenebilir. Bugüne kadar geliştirilen FIFA serilerinin arasınad en iyi oyun içi dinamiklerine sahip oyun FIFA 17. Bu bakımdan FIFA sevenler için bu durum oldukça hoş karşılanacak. Oyuncuların top kontrolleri dahi özel olarak hazırlandığı için FIFA 17 ile birlikte gerçekçi bir oyun da sunuluyor. Oyuncuların fiziksel anlamdaki hareketlerinde de ciddi bir iyileştirme var. FIFA 17 oynarken, sık sık kalecilerin şık atlayışlarına şahit olabilirsiniz.

Taktik, Taktik, Taktik!

Oyunda ayrı bir parantez açılacak konu ise taktikler. Oyun içinde oyuncularınıza tamamen hakimiyet kurmak FIFA 17 ile mümkün. farklı taktik ekranlarından oyun için en uygun planı hazırlayabilirsiniz.

FIFA 17 için kuşkusuz her şey dört dörtlük değil. Yapılan incelemelerde oyunun yavaş olduğu gözlerden kaçmıyor. Bu bakımdan ilerleyen serilerde bu noktada iyileştirmelerin yapılması gerekiyor. FIFA 17 için en önemli eksiklik de hala onlarca tuş ile oyunun oynanması. Bu bir anlamda beceri gerektirse de biraz daha işlerin kolaylaştırılması gerekiyor.

FIFA 17 Oyun Künyesi

Yapım: EA

Dağıtım: EA

Tür: Spor

Platform: PC, Xbox One, PS4