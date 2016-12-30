Galaxy Note 7 Güncellemesi Çok Yakında!

Samsung yeni işletim sistemi için Galaxy S7 serisine önemli bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Çalşılan güncelleme ile ilgili paylaşılan son bilgilerde ise güncelleme için son aşamalara girildiği ve Galaxy S7, Galaxy S7 Edge modelleri için güncellemenin kısa süre içerisinde sunulacağı belirtildi.

Samsung Güçlenecek!

Güncellemenin önümüzdeki dönemlerde gelecek olması Samsung modellerine olan ilginin daha da artmasını sağlayacak. Bu açıdan milyonlarca kullanıcı yeni versiyonun sunulması için beklemeye başlamış durumda. Samsung’un şu anda piyasada en iddialı modeli Galaxy S7 serisi ve 7 serisinin Android 7.0 ile desteklenecek olması mevcut telefonların çok daha iyi hale gelmesini sağlayacak. Bu açıdan önümüzdeki dönemlerde yapılacak güncelleme ile birlikte kişilerin Galaxy S7 serisine daha fazla ilgi göstermesi de beklentiler arasında.

Yapılan son sızdırmalarda güncellemeler için bir ya da iki haftalık sürenin kaldığı ve bu süre içerisinde telefonlara yeni güncellemelerin resmi olarak sunulacağı belirtildi. Samsung bugüne kadar piyasada en iddialı markalardan biri olmayı başarsa da özellikle güncelleme noktasında markanın başarılı olduğunu söylemek zor. Öyle ki bugüne kadar yapılan güncellemelerde Samsung sürekli diğer markalardan geride kalmış ve güncellemeleri geç sunan firmalardan birisi olmuştu.