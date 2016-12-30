Galaxy S8'den Yeni Haberler Var!

Samsung tarafından bugüne kadar Galaxy S8 hakkında hiçbir açıklama yapılmazken güvenilir kaynaklardan olan SamMobile tarafından oldukça dikkat çeken bir iddia geldi. Sitede yer alan haberlerde Galaxy S8 piyasaya çıkış tarihi ve etiket fiyatı yer aldı.

Yeni İddialar Neler?

İddialara göre Samsung tarafından 2017 yılında piyasaya sunulacağı kesinleşen Galaxy S8 modeli Nisan ayı itibariyle tanıtılacak. Nisan ayında tanıtımı yapılarak ön sipariş dönemine geçilecek olan cihaz için resmi satış zamanı ise Mayıs ayı olacak. Bu bakımdan bugüne kadar sızdırılan bilgilere göre Samsung Galaxy S8 için 1-2 aylık bir gecikmenin yaşanabileceği görülüyor. Buna rağmen Mayıs ayı telefonun piyasaya sunulması adına oldukça makul görünüyor.

Apple’dan Önce Piyasaya Girecek

Apple tarafından piyasaya sunulacak olan yeni cihazların Eylül ayı dönemlerinde tanıtılacağı düşünüldüğünde Samsung yeni yılda da yine Apple’dan daha önce piyasaya giriş yapmayı başaracak. Bu bakımdan telefonların kısa süre içerisinde yüksek satış rakamlarına ulaşması da bu sayede mümkün olabilir.

Güçlü Galaxy S8 Satış Rekoru Kırabilir!

Galaxy S8 haberinde yer alan diğer detaylarda özellikle etiket fiyatının paylaşılması oldukça ilgi uyandırdı. Yapılan paylaşımlara göre telefonun 950 dolar gibi bir etiket fiyatı bulunacak. Bu açıdan mevcut telefonlardan yaklaşık 150 Dolar daha yüksek bir etiket fiyatı ile sunulacak amiral gemisi alım gücünü 2017'de daha da zorlaştıracak.