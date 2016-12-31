Google Daydream İle Fark Yaratabilecek Mi?

Google'ın geliştirdiği sanal gerçeklik başlığı Daydream View adında. Daydream uygulamasını çalıştırabilen tüm telefonlarda Daydream kullanılabilecek. Başta yeni Pixel telefonlar olmak üzere Daydream uyumlu cihazlarda bu deneyim yaşanabilecek. Ancak Pixel XL'in yüksek çözünürlüğü Daydream deneyimi için daha ideal. Daydream View, Kasım ayında Amerika'da 119 dolar fiyatla görüldü ve bu fiyatla birlikte Samsung Gear VR'dan daha ucuz olduğunu gösterdi.

Kumaşla Kaplı!

. Ürünün ilginç yanı, neredeyse hepsi plastik olan rakiplerinin aksine, daha rahat bir kullanım için kumaşla kaplanmış olması.

Tüm VR Cihazlara Göre Farklı!

Hafif ve nefes alan bu kumaş sökülüp yıkanabiliyor. Koyu gri, açık gri ve bordo olmak üzere üç renk seçeneği olacak. Bir diğer akıllıca tasarım özelliği de kullanmadığınız zamanlarda uzaktan kumandanın başlığa iliştirilebilmesi. Uzaktan kumanda, telefonunuzu uzaktan kontrol etmenizi ve menülerde dolaşmanızı, oyun oynamanızı ve hatta Google Street Vievv'da rahatlıkla dolaşmanızı sağlıyor. Daydream View, özellikle oyun ve video alanlarında öne çıkıyor. Başlığı kullanarak tüm YouTube kataloguna sanal gerçeklik modunda ulaşabiliyorsunuz. Standart videoları "sinema salonunda izliyormuş gibi" oluyorsunuz ama asıl dikkat çeken 360 derece videolar. Google'ın gösterdiği bir örnek, Daydream View ile bir müzede gezerken dinozorların canlanması üzerine kurulu.

Google En İyisi Olabilecek Mi?

Daydream View kesinlikle Oculus Rift ve HTC Vive gibi üst düzey bir sanal gerçeklik başlığı değil; aksine, daha uygun fiyatlı ürünlerin cirit attığı mobil VR alanının en iyisi olmak istiyor. Başarılı olması da çok muhtemel.