İkinci Blog Yazarları Çalıştayı Yapıldı!

Geçtiğimiz dönemlerde İkinci Blog Yazarları Çalıştayı olarak yapılan ilk çalışma Türkiye genelinde oldukça ilgi çekti. Çalıştayın ikinci oturumu da tamamlandı. Konu ile ilgili yapılan bilgilendirmede blog yazarlarının son durumlarının değerlendirildiği, sektördeki sorunların ele alındığı oldukça faydalı bir oturumun yapıldığı belirtildi.

Blog Yazarlığındaki Son Durum Değerlendirildi

Yeni oturum ile birlikte özellikle teknolojideki son gelişmeler ele alındı. Sosyal ağların ve mobil teknolojinin gelişmesi ile birlikte blog yazarlığı kavramlarının nasıl etki göreceği ve nasıl bir değişim içerisine gireceği çalıştayda kapsamlı bir şekilde ele alındı. Türkiye'de son dönemlerde blog yazarlığı konusunda çok daha fazla kişinin ilgi gösterdiği görülürken bu konuda özellikle çalışmalarının artması ve daha fazla kişinin bu çalışmalara dahil olması farkındalık yaratıyor.

İstanbul’da Yapıldı

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Halkalı Yerleşkesindeki Tarihi Bina Seminer 2 salonunda gerçekleştirilen olan çalıştayda katılımın önceki çalıştaya göre çok daha fazla olduğu görüldü.

Konuşmacılar Kimlerdi?

Evren Soyuçok, Atıf Ünaldı, Daron Yöndem, Funda Güleç Yalçın, Hilal Meriç ve Yeşim Mutlu gibi Türkiye'nin blog yazarlığı konusunda en önemli isimlerin katıldığı çalıştay bu açıdan çok daha etkin bir şekilde gerçekleşti. Katılımcıların merak ettiği soruların yanıtlarını alabildiği çalıştayda 20 farklı soru üzerine konuşmalar yapıldı.