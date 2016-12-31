MacBook Pro'daki Touch Bar Ne?

Uzun zamandan beri MacBook Pro için büyük bir beklenti bulunurken, Apple yaptığı tanıtımda küçük bir sürpriz yapmayı da ihmal etmedi. Yapılan tanıtımlarda MacBook Pro için touch bar olarak adlandırılan yeni bir bölüme yer verildiği görülürken, MacBook Pro touch bar, kullanım noktasında işleri bir adım daha ileriye götürüyor.

Touch Bar Ne İşe Yarıyor?

Yeni MacBook Pro'nun en büyük yeniliği, klavyedeki fonksiyon tuşlarının yerine gelen Touch Bar arabirimi. Aslında dokunmatik bir ekran olan Touch Bar'ın içeriği, o anda kullanılan uygulamaya göre değişiyor.

Örneğin Fotoğraflar uygulamasında fotoğraf döndürme ve filtre ekleme, Mail'de emoji ekleme, Safari'de sekme ön izlemeleri gibi düğmeler bu ekranda beliriyor.

Touch Bar İle Touch ID Birleşti!

Bir diğer yenilik de iPhone ve iPad'den tanıdığımız Touch İD parmak izi okuyucusunun artık MacBook Pro'ya da eklenmesi. Her zaman olduğu gibi ekran kalitesinde, grafik performansında ve pil ömründe iyileştirmeler de yapılmış. Profesyonellere hitap eden bir bilgisayarda HDMI portunun ve SD kart okuyucusunun neden kaldırıldığı, neden eski nesil bir işlemci kullanıldığı ise muamma. Touch Bar'lı yeni MacBook Pro. 7.199 TL'den başlayan fiyatlarla satışta.