McAfee'den Siber Rapor!

2016 yılında siber saldırılar açısından dünya genelinde önemli gelişmeler yaşandığı gibi 2017 yılında bu durum çok daha sık gündeme gelecek. Özellikle nesnelerin interneti olarak tanımlanan yeni teknolojilerin evlerde kullanılacak olması, araçların elektrikli ve tamamen teknolojik altyapı ile oluşturulması ve mobil kullanımının artması kullanıcıların çok daha farklı alanlarda güvenliği ön planda tutmasına neden olacak.

Güvenliğin iyi bir şekilde sağlanması farklı kaynaklar üzerinden kişilerin erişime açılmasını belirli oranlarda önleyebilir. Bu konuda 2017 yılı için önemli uyarılar yapılıyor. Üstelik makine öğrenimi gibi yeni yapay zeka teknolojileri, yapılacak saldırılarda güvenlik duvarlarının daha Hızlı ve kolay bir şekilde aşılmasını sağlıyor.

2017’de Beklentiler Fazla!

Konu ile ilgili yapılan siber tehdit analizlerinde ise 2017 yılında beklentiler şöyle;

Fidye yazılımı saldırıları özellikle 2017 yılı itibariyle azalacak

Windows işletim sistemlerine yönelik yapılan çeşitli saldırılar devam etmesine rağmen 2016 yılı ve öncesinde ki kadar etkili olamayacak.

Özellikle taşınabilir bilgisayarlar üzerinden kullanıcıların çok farklı ortamlardaki bilgileri ele geçirilebilecek.

Mobil cihazlara yönelik yapılacak saldırılarda kişilerin banka hesap bilgileri ve kredi kartı bilgileri gibi önemli kişisel verileri çalınacak.

Saldırganlar akıllı ev sistemlerine sızarak bu evdeki güvenliği minimum seviyeye düşürebilecek ve böylece veri hırsızlığını daha kolay bir şekilde yapabilecek.

Sosyal medya üzerinden yapılan reklam çalışmaları saldırganlar tarafından kopya edilerek zararlı sitelere ve uygulamalara yönlendirmeler yapılacak.