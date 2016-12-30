Microsoft Skype İle Araçlara Geliyor!

Microsoft anlık mesajlaşma, görüntülü konuşma ve sohbet uygulaması olarak Skype için çeşitli geliştirmeler yaparken araçta kullanılan teknolojik sistemlerde de artık Skype sohbet uygulamasının uyumlu olduğu açıklandı. Araçlarda Skype kullanımına imkan verecek ilk markanın Volvo olacağı ifade edildi.

Skype Volvo S90 İle Geliyor!

Volvo S90 modeli ile birlikte ilk defa Skype kullanılmaya başlanacak. Bu açıdan önümüzdeki dönemlerden itibaren Skype için büyük bir yenilik yaşanacak ve kullanım oranları da bu sayede artmış olacak. Skype kullanımları ile ilgili detaylı bir tanıtım videosu da hazırlanırken tanıtım videosunda Skype uygulamasının araçlarda nasıl kullanılacağı ve hangi özelliklerin sunulacağı aktarıldı.

Skype Üzerinden Görüşmeler Yapılacak

Microsoft ürünlerinin otomobillerde kullanılmaya başlanması kuşkusuz akıllara ilk olarak asistan servisini getiriyor. Cortana adı verilen asistan servisi ile kullanıcılara daha fazla alanda ulaşmak isteyen Microsoft’un araçlarda böyle bir geliştirmeyi sunması ve üreticiler ile anlaşma sağlaması kuşkusuz asistan konusunda Microsoft’un oldukça iyi bir duruma gelmesini sağlayacak. Bu bakımdan önümüzdeki dönemlerde araçlarındaki sistemlerin gelişmesi, pek çok farklı güncellemeyi ve yeniliği sunacak. Volvo ve Microsoft tarafından yapılan ortak çalışmanın ürününü aşağıdaki tanıtım videosundan izleyebilirsiniz;