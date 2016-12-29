Microsoft'tan Siber Zirvesi!

Özellikle Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu tarafından yapılan açıklamalarda siber saldırıların giderek arttığı ve 2017 yılında bu konuda ciddi oranlarda artış yaşanmasının beklendiği duyuruldu. Yapılan saldırılar özellikle 2016 yılında 209 milyon dolar gibi yüksek bir zararını yaşanmasına yol açarken siber güvenliğin çok önemsenmesi gerektiği ve üstelik artık sadece güvenlik önlemlerinin alınmasının dahi yeterli olmayacağı belirtildi.

229 Günde 160 Milyon Kişinin Bilgileri Çalındı

Kansu yaptığı açıklamada sadece 229 günde 160 milyon müşterinin bilgilerinin ele geçirildiği ve bu da 3 trilyon dolar gibi yüksek bir zararın yaşanmasına yol açtığı belirtildi. Siber saldırıların bu kadar hızlı bir şekilde artış göstermesinde teknoloji ile sağlanan gelişmeler yer alıyor. Yapılan açıklamalarda yapay zekanın gelişmesinin ve siber saldırılarda kullanılmasının çok daha başarılı bir şekilde bu çalışmaların yapılmasına yol açarken yapay zekanın öğrenebilir yapıda olması kimlik ağının ve şifre kırmanın daha da kolay bir şekilde gerçekleşmesine imkan sağlıyor.

Yapay zeka öğrenip, kendini geliştirebilen bir yapıda olması sebebiyle kişilerin güncel yazılımları kullanması ve güvenlik noktasında internet üzerinden yaptığı işlemlere dikkat etmesi gerekiyor. Sağlıklı ve sürdürülebilir güvenlik için kurumların bu konu bu da gerekli olan önlemleri alması ve aynı zamanda firma içerisinde çalışan personellere konu ile ilgili eğitimler vererek bilinçlendirmesi de öneriliyor.