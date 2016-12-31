Motorola Moto X (2017) Nasıl Gelecek?

@OnLeaks ve Android Authority'in ortak çabaları sayesinde, gerçek fabrika çizimlerine dayanarak Motorola Moto X'in (2017) resim ve videoları sızdırıldı. Üstelik geçtiğimiz hafta başında paylaşılan Motorola Moto X (2017) fotoğrafları ile yeni sızdırılan fotoğraflar arasında ciddi oranda benzerlik olduğu için iddiaların gerçek olma ihtimali oldukça yüksek. Üstelik kaynakların @OnLeaks ve Android Authority’i olması, bu konuda ciddi bir güven yaratıyor.

Motorola Moto X (2017) Tasarımı Nasıl?

Yeni telefonun tasarımı, az sayıda değişiklik içeriyor ve mevcut Motorola Moto Z ile oldukça yakın. Fakat bu modelin en büyük farkı Moto Mods ile uyumlu olmadığı. Telefonun gövdesin bakıldığında eğrilik göze çarpıyor. Cihazda özelikle ekran için tercih edilen 2.5D cam telefon tasarımını ciddi bir şekilde değiştirmiş ve çok daha iyi bir hale getirmiş.

Ayrıca, Moto X ile birlikte MicroUSB standardına geri dönüleceğini söylemek de mümkün. Son dönemlerde moda olarak görülse de X’te 3,5 mm bağlantı noktası hala mevcut ve kablolu kulaklık konusunda kullanıcılar hala şanslı.

Motorola Moto X (2017) Teknik Özellikleri Neler?

Motorola Moto X (2017) için yapılan sızdırmalar doğrultusunda telefonda yer alacak özellikler arasında 5.2 inç ekran net olarak biliniyor. Fakat telefonun diğer özellikleri şu an için net değil. Motorola Moto X'in (2017) önümüzdeki hafta CES'de ya da Barcelona'da düzenlenecek MWC'de tanıtılması bekleniyor.