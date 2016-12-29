Periscope'de 360 Derece Canlı Yayın Dönemi Başlıyor!

Twitter tarafından satın alınarak geliştirilmeye başlanan Periscope için bir yenilik daha duyuruldu. Periscope 360 adı verilen yeni özellik sayesinde kullanıcılar 360 derece canlı yayın yapma imkânına sahip olacak.

Test Ediliyor!

Şu anda uygulamaya güncelleme olarak bu özellik gelmemiş olsa da test kullanıcıları tarafından test edilen bu özelliğin önümüzdeki günlerde tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. Özellikle Periscope üzerinden canlı yayın özelliğinin Twitter'a eklenmesi bu konuda hem Twitter hem de Periscope için önemli bir gelişme olarak duyurulmuştu. 2 hafta önce yaşanan bu gelişme sonrasında kullanıcıların canlı yayınlara Twitter üzerinden de daha çok ilgi göstermesi beklenirken canlı yayın için yeni bir özelliğin daha kullanıma sunulacak olması bu konuda ilgiyi artıracak.

Periscope Gelişiyor!

Periscope ve Twitter üzerinden yapılan paylaşımlar ile ilk defa 360 derece canlı yayın özelliği sunulurken bu özellik oldukça dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan özel bir basketbol maçının 360 derece yayın imkanı ile sunulması kullanıcılara bu yeni özelliğin müjdesini de verirken yapılan ilk canlı yayına 43 bin seyirci katıldı.

360 derece canlı yayın özelliğini Twitter tarafından getirilmiş olması aynı zamanda sektördeki rekabetin de değişeceği yönünde yorumlandı. Öyle ki sektörde Facebook ile ciddi bir rekabet içerisinde olan Twitter'ın 360 derece video desteği ile birlikte bu konuda bir adım daha ön plana çıktığı belirtiliyor.