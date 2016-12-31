Samsung CES 2017'de İki Yeni Tablet Sunacak

Sızdırmalara göre tabletlerden biri, bu yıl sunulan Galaxy TabPro S serisinin devamı olacağı (SM-W700), bir diğerinin ise SM-W720 model adı ile geleceği belirtiliyor.

Yeni Galaxy TabPro S'de Neler Olacak?

Galaxy TabPro S Windows 10 ile gelecek. 12 inç 1440p çözünürlüklü ekrana sahip olan cihaz Microsoft Surface Pro 4’e ciddi bir rakip olacak. Aynı zamanda 8GB RAM ve 256GB SSD depolama alanına sahip bir Intel Core M işlemci gibi güçlü bir donanım sayesinde ciddi bir performans sunabilir.

SM-W620 Özellikleri Neler?

Samsung'un duyurulan diğer tableti SM-W620 model numarasına sahip. Daha küçük bir ekran ve mütevazi teknik özelliklerle gelmesi beklenen cihaz alt seviyeye yönelik olacak.

Sunumlarda mobil ürünlere odaklanmamasına rağmen, Samsung CES'te bu iki tabletle dikkat çekecek. Kablosuz hoparlörler, blu-ray oynatıcılar ve televizyon setleri gibi medya aygıtlarının da CES’te yer alması bekleniyor. Bu bakımdan tabletler ile sunumlarını zenginleştirmeyi amaçlayan Samsung için CES’in oldukça etkin geçmesi bekleniyor. Son dönemlerde markalar için daha da önemli hale gelen tanıtımlar bu bakımdan oldukça etkili geçiyor.