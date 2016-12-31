Telefonlarda Güvenlik İçin En İyi Alternatifler!

Telefonlarda Google Play Store üzerinden dahi zararlı yazılımları indirebilmek mümkün. Bu nedenle kişilerin biraz dikkatli olması ve gerekli güvenlik programlarından destek alması gerekiyor.

İşte telefonlarda kullanılabilecek en iyi güvenlik yazılımları;

1.Malvvarebytes Anti-Malware Mobile

Google Play Store sayfası için tıklayın

2.Trend Micro Dr. Safety

Google Play Store sayfası için tıklayın

3. Avast Mobile Security & Antivirüs

Google Play Store sayfası için tıklayın

Android cihazlarınıza Google Play mağazasının dışından uygulamalar yüklemek her zaman bir risk taşır. Hatta Google Play'deki uygulamalar bile bazen güvenli olmayabilir çünkü Google, riskli araçları tespit etmekte başarısız olabiliyor. İşte bu yüzden telefonunuza ve tabletinize bir güvenlik uygulaması yüklemek akıllıca olacaktır. Bunlar yüklediğiniz uygulamaları kötü amaçlı yazılımlara karşı tarıyor, şüpheli izinler isteyen uygulamaları ve diğer potansiyel tehditleri kontrol ediyor. Android için ücretli ve ücretsiz çok güvenlik çözümü var. Yukarıdaki listeden sizler de uygun bir uygulamayı tercih ederek telefonunuzda kullanmaya başlayabilirsiniz.

Peki Hangisi?

Virüs programları için en iyisi budur demek zor. Bu bakımdan telefon alışkanlıklarınıza ve programların hangi alanlarda başarılı olduklarına göre uygun bir seçim yapabilirsiniz. Es geçilmemesi gereken en önemli detay, birden fazla programın yüklenmesi. Öyle ki güvenlikte tek bir seçim yapılarak o uygulama üzerinden gerekli destek sağlanmalıdır. Aksi halde istenen sonuçlar elde edilemeyeceği gibi kişilerin telefon performansı da ciddi oranda etkilenecektir.