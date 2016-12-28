Türkiye'de uzun zamandan beri Q klavye yerine F klavyeye geçiş noktasında tartışmalar yapılırken geçtiğimiz günlerde yapılan son açıklamalar ile birlikte geçişin 2017 yılı itibariyle resmen başlayacağı belirtildi. Şu anda hükümet kurumlarında genellikle Q klavye kullanılırken bu klavyeler yerine artık F klavyeye resmi bir şekilde geçişinin yapılacağı belirtildi.

2017’de Klavyeler Değişiyor

2017 yılı itibariyle yaşanacak gelişme sayesinde Türkiye'de devlet kurumlarında görevlendirilen memurların Q yerine F klavye kullanması gerekecek. Konu ile ilgili satın almaların önümüzdeki günlerde tamamlanacağı ve kurumlar için gerekli olan altyapının sağlanacağı belirtilirken aynı zamanda mevcut klavyenin özellikleri devlet kurumlarındaki ihtiyaçlara göre yeniden şekillendirilecek.

Böylece geliştirilecek F klavyeler günlük kullanım için daha uygun bir hale gelecek ve sorunsuz bir şekilde devlet kurumlarında işlemler Türkiye ve Türkçe’ye daha uygun olan F klavyeler ile yapılacak.

Uzun zamandan beri çeşitli tartışmalara sebebiyet vermesine rağmen ancak resmi değişikliklerinin yapılabildiği F klavye için önümüzdeki dönemlerde nasıl bir değişikliğin yaşanacağı ve bu değişikliğe özellikle personellerin nasıl tepki vereceği merak ediliyor.