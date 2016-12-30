Türk Eğitim Derneği Türkiye'deki eğitim durumu için yapılan araştırmalar hakkında güncel raporunu yayınlarken özellikle Türkiye'deki üniversite mezunlarının seviyesinin oldukça düşük olması dikkatlerden kaçmadı.

Her Yıl Yayınlanıyor!

Türk Eğitim Derneği tarafından her yıl yapılan çalışmalar sonucunda yıl geneli ile ilgili değerlendirmeler yapılırken 2016 Eğitim Değerlendirme Raporu için de çalışmaların tamamlandığı belirtildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından rapor kamuoyu ile paylaşılırken raporda oldukça dikkat çeken detaylar bulunuyor.

Türkiye’de Suriyeli Çocuk Sayısı 1 Milyonu Geçti!

Türkiye'de 18 yaş altında bulunan 1 milyon 326 bin 778 Suriyeli çocuğun olduğu belirtilirken son dönemlerde Suriye'deki savaş nedeniyle Türkiye'de sığınan kişilerin nüfusunun artmasının eğitim konusuna da ciddi sorunların yaşanmasına yol açıyor.

Eğitim Seviyesi Düşük

Raporda Türkiye'de üniversite mezunlarını seviyesinin Japonya'da liseyi terk eden kişilerden dahi daha düşük olduğunun tespit edilmesi en çarpıcı detaylardan birisi oldu. Üstelik raporda eğitimin iyileştirilmesi adına çeşitli öneriler getirilirken dikkat çeken detaylar ve istatistikler de paylaşıldı.

İşte çarpıcı sonuçlar;

5’inci sınıflar için hedeflenen yabancı dil ağırlıklı programları yetersiz.

Nüfusun temel becerilerde yeterliliği vasatın altında

Temel liselere geçişleri önlemek için çalışmalar yapılmaı

Sözleşmeli öğretmenlikteki sorunlar giderilmeli

15-19 yaş gençlerin eğitime katılım oranı yüzde 72.

45 bin öğretim elemanı açığı giderilmeli