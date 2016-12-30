Twitter'a Düzenleme Özelliği geliyor

Twitter'da yazım hatalarının önlenmesi ve kullanıcıların istediği zaman düzeltebileceği mesajlar ile daha iyi bir şekilde sosyal medya kullanabilmesi adına uzun zamandan beri düzeltme özelliğinin eklenmesi bekleniyordu. Üstelik 140 karakter sınırlarının yanı sıra düzeltme konusunda desteğin sunulmaması Twitter için en büyük eksikliklerden birisi olarak görülüyordu. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada ise bu konuda önemli gelişmeler yaşandı.

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Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey tarafından yapılan paylaşımlarda kişilerin Twitter kullanımı sırasında daha iyi bir deneyime sahip olması adına yeni özelliklerin ekleneceği ve bu özellikler arasında da mesaj düzeltme özelliğinin olacağını duyuruldu. Bu bakımdan Twitter için düzeltme özelliğinin resmi bir şekilde gelebileceğini söylemek artık mümkün. Kullanıcıların milyonlarca kişiye yönelik yazdığı mesajlardaki basit hatalar çok fazla istenmezken, düzeltme özelliği olmadığından dolayı da bütün mesajların silinmesi ve tekrardan düzeltilerek yazılması gerekiyordu.

Facebook gibi pek çok sosyal medya sitesinde düzeltme konusunda gerekli olan altyapı mevcut olduğundan dolayı kullanıcılar mesaj gönderme sırasında hata dahi yapmış olsa düzenleme seçeneklerinden mesajını kolay bir şekilde düzenleyebiliyor. Benzer özelliğin Twitter'a bu kadar geç gelmesi kuşkusuz sistemin en büyük eksikliklerinden birisi.