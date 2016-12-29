Yeni iPad Pro Modelleri Turkcell'de

Apple tarafından piyasaya sunulan 9.7 inç ve 12.9 inç iPad Pro modelleri artık Turkcell satış noktalarında. Konu ile ilgili yapılan resmi açıklamalarda 36 aya varan taksitler ile kişilerin bu imkândan yararlanabileceği ve iPad Pro’ya geçiş yapabileceği açıklandı. Üstelik Turkcell tarafından geliştirilmiş 4.5G şebekesi aracılığıyla kişiler internet hizmetini dahi iPad Pro için sağlayabilecek.

Turkcell Farkı İle Sunuluyor

Turkcell üzerinden yapılacak satın almalarda Turkcell’in avantajlı tarifeleri üzerinden de iPad Pro için gerekli internet ve diğer ihtiyaçlar karşılanabilecek. Üstelik iPad Pro tercih edilen donanımlar ile yüksek hızlı internet bağlantısı sağlayabilirken Turkcell tarafından kurulan altyapı sayesinde internet hızları mevcut pek çok cihaza göre çok daha üst seviyelerde olabilecek. Bu bakımdan iPad Pro ile özellikle yüksek hızlı internet desteklenecek olması cihaza olan ilgiyi daha da arttırabilecek.

iPad Pro Fiyatları Ne Kadar?

Yapılan resmi açıklamalarda iPad Pro ile birlikte farklı aksesuarların da kısa süre içerisinde Turkcell satış noktalarında olacağı belirtildi. Bu açıdan yeni cihazı satın almak isteyen kişiler ek olarak çeşitli aksesuarlar ve kalem gibi destekler sağlayabilecek.

12.9 inç iPad Pro WiFi 32GB KDV dahil (peşin): 2.999 TL

12.9 inç iPad Pro Wifi + Cellular 128GB KDV dahil (peşin): 4.000 TL