ZenFone 4 İçin Önemli Sızdırmalar Var!

Asus’un en önemli modellerinden olan ZenFone serisi için önemli bir sızdırma yapıldı. Uzun zamandan beri yeni bir versiyonun beklendiği telefon modelinde donanımlar oldukça yüksek. Öyle ki bu Asus telefon, Android Nuga'yı çalıştırıyor, 4850 mAh pile sahip ve ZenFone 4 olarak oldukça etkileyici bir girişe hazırlanıyor.

X00GD Model Numarasına Sahip!

X00GD model numarası ile gelen telefon Çin'de geçtiğimiz günlerde görüldü ve telefonda oldukça üstün özeliklerin yer alması kısa süre içerisinde dikkat çekti.

TENAA’da Görüldü

Çin Telekomünikasyon Donanım Sertifikasyon Merkezi (TENAA) raporlarına göre X00GD, Android 7.0 Nougat ile gelecek ve bu özelliği ile Nuga'yı kutudan çıkaran ilk Asus telefonu olabilir. Ayrıca, Asus X00GD'nin 4850 mAh kapasiteli büyük bir pili ve ekonomik olabilecek 720 x 1280 piksele sahip 5,2 inçlik bir ekranı var.

Telefonun Teknik Özellikleri Neler?

149,5 x 73,7 x 8,85 mm ölçülerinde ve 169 gram ağırlığındaki yeni Asus akıllı telefon, bilinmeyen ilginç bir octa çekirdekli 1,5 GHz işlemci ile güçlendirilmiş. Ayrıca 8 MP ön kamerası, çift LED flaşlı 13 MP arka kamerası ve microSD kart desteği ile telefon önemli özelliklere sahip. Telefonun 2 GB, 3 GB veya 4 GB RAM ve 16 GB, 32 GB veya 64 GB depolama alanına sahip versiyonları da seçim noktasında zengin bir seçenek sunuyor.