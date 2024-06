Hasan Can Kaya hakkında şok iddia! İlk açıklama geldi

Hasan Can Kaya'nın katıldığı bir partide tanıştığı bir kadını alıkoyduğu, bunun üzerine de gözaltına alındığı iddia edildi. Ünlü komedyenden ilk açıklama geldi.

Son dönemlerin en popüler komedyenlerinden Hasan Can Kaya, gündeme bomba gibi düşen bir iddiayla karşı karşıya kaldı. İddialara göre; Hasan Can Kaya, katıldığı bir partide tanıştığı genç bir kadını evinde alıkoydu. Genç kadın, polis ekiplerinin eve gelmesiyle kurtarıldı ve Hasan Can Kaya gözaltına alındı. Ancak, Nazlıcan A. isimli kadının şikâyetçi olmaması üzerine ünlü komedyen serbest bırakıldı.

"Arkadaşlar itibar suikasti var"

Olayın salı günü sabah saat 04.00 sıralarında meydana geldiği öğrenildi. İddiaya göre, partide tanışan Hasan Can Kaya ve Nazlıcan A., daha sonra Hasan Can Kaya'nın evine gittiler. Genç kadın bir süre sonra evden ayrılmak istedi ancak Hasan Can Kaya buna izin vermedi. Nazlıcan A., anlık mesajlaşma uygulaması üzerinden konumunu arkadaşlarına göndererek durumu bildirdi. Arkadaşlarının kolluk kuvvetlerine haber vermesi üzerine polis ekipleri devreye girdi ve genç kadın polis eşliğinde evden çıkarıldı.

Olayın basına yansımasının ardından Hasan Can Kaya, resmi X hesabından bir açıklama yaparak iddiaları kesin bir dille reddetti. Ünlü komedyen açıklamasında, "İtibar suikastı" ifadesini kullanarak, hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu belirtti.

Hasan Can Kaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Arkadaşlar itibar suikasti var. Her yere aynı anda aynı yalanlar servis edilmiş. Sabahtan beri okuduğum mide bulandırıcı Emniyet, savcılık, gözaltı, madde verme, alıkoyma vb iftiraları atanlardan hukuk önünde hesap soracağım. Büyük şaşkınlık ve üzüntü içerisindeyim."