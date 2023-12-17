Asus'tan fansız mini PC modeli geldi
Asus, yeni dayanıklı ve fansız mini PC modelini tanıttı. Asus NUC 13 Rugged olarak piyasaya sürülen mini bilgisayar, Intel Alder Lake-N işlemci ve 16GB DDR5 RAM ile beraber geliyor.
Asus'un, Intel'in NUC bölümünden münhasır olmayan bir lisans altında NUC marka bilgisayarları devralmasıyla birlikte, resmi olarak piyasaya sürülen Asus NUC 13 Rugged Mini PC dikkat çekti.
Yeni gelen özellikler şöyle:
- Zorlu ortamlarda kullanıma uygun, fansız ve toz geçirmez bir tasarım.
- 0-50°C sıcaklıklarda çalışabilme özelliği.
- Intel Alder Lake-N işlemcilere sahip olma seçenekleri arasında Intel Processor N50, Atom x7211E ve Atom x7425E bulunmaktadır.
- İki boyut seçeneği: 6 watt Intel N50 işlemciye sahip bir model ve 12 watt'a kadar işlemciler için tasarlanmış daha kalın bir model.
- 16 GB'a kadar DDR5 bellek desteği.
- PCIe x2 NVMe SSD için bir M.2 2280 yuvası ve ek SSD veya başka kullanımlar için bir M.2 3042 yuvası.
- İsteğe bağlı 64 GB eMMC depolama alanı.
- Çift 2,5 GbE Ethernet portu, WiFi 6E ve Bluetooth 5.2 bağlantısı.
- İki adede kadar 4K ekran ve isteğe bağlı harici anten desteği.
- Portlar arasında 2 adet USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 adet USB 2.0 Type-A, 2 adet HDMI 2.1, 2 adet RJ45 ve bir DC güç girişi bulunmaktadır.
Asus NUC 13 Rugged, güçlü özellikleri ve dayanıklı tasarımıyla zorlu koşullarda kullanım için ideal bir mini bilgisayar olarak dikkat çekiyor.
Son Haberler