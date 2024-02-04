WhatsApp'a Favori Kişiler özelliği geliyor!

WhatsApp yeni bir özelliğini devreye almaya hazırlanıyor. Şirket uzun zamandır beklenen özelliğini getirmek üzere. Artık favori kişilerimizi seçebileceğiz.

WhatsApp, gelişen kullanıcı ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ederek yeni özelliklerini beta sürümünde test ediyor. Şirketin uzun süredir beklenen yeni özelliği, şimdi test aşamasında.

Uygulamaya favori kişiler geliyor

WhatsApp'ın yeni özelliği, arama yapmayı daha kolay hale getiriyor. iOS için en son WhatsApp beta 24.3.10.70 güncellemesiyle, kullanıcıların favori kişileri belirlemesine olanak tanıyan bir özellik test ediliyor. Bu özellik, gelecekteki bir güncellemede kullanıcıların favori kişilerini seçmelerine izin verecek. Favori kişiler, aramalar sekmesinde üst kısımda görünecek, böylece kullanıcılar favori kişileri doğrudan aramak için hızlı bir şekilde erişebilecekler.