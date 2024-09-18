iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11 ve macOS Sequoia Yayınlandı

Apple, iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch için en son yazılım güncellemelerini bugün itibarıyla kullanıma sunuyor. iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11 ve macOS Sequoia güncellemeleri, kullanıcıların cihazlarında yepyeni özellikler ve tasarım yenilikleri sunacak.

Apple, 16 Eylül 2024'te, iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch için merakla beklenen büyük yazılım güncellemelerini yayınladı. iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11 ve macOS Sequoia ile birlikte gelen bu güncellemeler, cihazların kullanım deneyimini ciddi anlamda geliştirecek bir dizi yeni özellik ve tasarım değişiklikleri sunuyor.

HANGİ CİHAZLAR DESTEKLENİYOR?

iPhone : 2018’de piyasaya sürülen iPhone XS ve daha yeni modeller

: 2018’de piyasaya sürülen iPhone XS ve daha yeni modeller iPad : 2018 iPad Pro, 2019 iPad Air (3. nesil), iPad mini (5. nesil) ve daha yeni modeller

: 2018 iPad Pro, 2019 iPad Air (3. nesil), iPad mini (5. nesil) ve daha yeni modeller Apple Watch : 2020’den itibaren üretilen Series 6 ve daha yeni modeller

: 2020’den itibaren üretilen Series 6 ve daha yeni modeller Mac: 2020 MacBook Air, 2018 MacBook Pro, 2018 Mac mini, 2019 iMac, 2022 Mac Studio, 2017 iMac Pro ve 2019 Mac Pro modelleri

GÜNCELLEME NASIL YÜKLENİR?

iPhone veya iPad üzerinde Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne giderek güncellemeyi indirip yükleyebilirsiniz. watchOS 11 için önce iPhone'unuzu iOS 18’e güncelleyip, ardından Saat uygulamasında Genel > Yazılım Güncelleme kısmına giderek işlemi başlatabilirsiniz. Mac cihazları için Sistem Ayarları > Genel > Yazılım Güncelleme bölümünden güncellemeyi başlatabilirsiniz.

YENİ ÖZELLİKLER

Ana Ekran ve Denetim Merkezi Özelleştirmeleri: iOS 18 ile uygulama simgeleri artık koyu modla uyumlu renklere bürünebilir veya kullanıcı isteğine göre renklendirilebilir. Denetim Merkezi de yenilendi; müzik, akıllı ev kontrolleri gibi hızlı ayarları farklı boyutlarda ve şekillerde ekleyebilirsiniz. Fotoğraflar Uygulaması: Yeniden tasarlanan Fotoğraflar uygulaması, büyük öne çıkan fotoğraflar ve otomatik olarak oluşturulan albümlerle daha canlı ve kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Mesajlar: RCS desteği ile artık Android kullanıcılarıyla medya ve okundu bilgisi paylaşımı daha sorunsuz olacak. Ayrıca, zamanlanmış mesaj gönderimi ve animasyonlu iMessages özellikleri de eklendi. Notlar ve Şifreler: Notlar uygulaması, sesli notlar kaydetme ve canlı transkript oluşturma özelliği kazanıyor. Ayrıca Apple Keychain, tüm cihazlarda kullanılabilen tam teşekküllü bir şifre yöneticisine dönüştü. Apple Haritalar: Topografik haritaları çevrimdışı kaydetme ve yürüyüş rotaları oluşturma özellikleri eklendi.

İPADOS 18 VE ÖZEL ARAÇLAR

iPadOS 18, iOS 18’deki tüm özelleştirme ve mesajlaşma özelliklerine ek olarak, Apple Pencil kullanıcılarına el yazısını düzeltme, kelimeleri taşımak için yazılı metinlerle aynı işlemleri uygulama gibi yazı araçları sunuyor. Ayrıca hesap makinesi uygulaması artık el yazısıyla yapılan işlemleri çözümleyip, grafik çizebiliyor.

WATCHOS 11: YENİ SAAT YÜZLERİ VE SAĞLIK ARAÇLARI

watchOS 11, kullanıcılara akıllı fotoğraf çerçeveleme özellikleriyle Photos Face gibi yeni saat yüzleri sunuyor. Flux ve Reflections gibi saat yüzleri, kullanıcı hareketlerine ve renklere göre değişen tasarımlar sağlıyor. Ayrıca, yeni Vitals uygulaması, kalp atış hızı, oksijen seviyesi gibi biyometrik verilerinizi analiz ederek uyku sırasında yaşanan değişiklikleri bildiriyor.

MACOS SEQUOİA: İPHONE EKRANINI AYNALAMA

Mac cihazları artık iPhone ekranını kablosuz olarak yansıtma ve kontrol etme imkanı sunuyor. Ayrıca, pencereleri otomatik yerleştirme ve ekran düzenleme özellikleri, Mac kullanıcıları için çalışma verimliliğini artırıyor.