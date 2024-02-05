Türkiye'de 2024 Ocak ayı en çok satılan SUV'lar

2024 yılı Ocak ayında en çok satılan SUV modeller belli oldu. Listenin ilk 10 sırasında tanıdık bir marka da var! İşte detaylar...

2024 yılında ÖTV muafiyetli araç alımında üst limitin yaklaşık 1.6 milyon TL'ye çıkmasıyla birlikte, bu sınıfa dahil olan araçlara olan ilgi artış gösterdi.

SUV modeller, tüketiciler arasında özellikle popüler hale geldi ve Ocak ayında Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri de belli oldu.

2024 ocak ayının en çok satan SUV'ları

Listenin ilk sırasında 2 bin 584 adet satışla Volkswagen T-Roc yer aldı. İşte Ocak 2024'te en çok satılan SUV modeller:

Volkswagen T-Roc: 2584 adet

Fiat Egea Cross: 2455 adet

Chery Tiggo 8 Pro: 2200 adet

Dacia Duster: 2112 adet

Togg T10X V2: 1625 adet

Chery Tiggo 7 Pro: 1281 adet

Nissan Qashqai: 1232 adet

Hyundai Bayon: 1158 adet

Peugeot 408: 1040 adet

Chery Omoda 5: 969 adet

Elektrikli SUV pazarının temsilcilerinden Togg T10X, 1625 adetle ilk 10 sıraya girebildi. Tesla Model Y ve BYD Atto 3 ise sırasıyla 220 ve 155 adetle listeye giriş yaptı.