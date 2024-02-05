Türkiye'de 2024 Ocak ayı en çok satılan SUV'lar
2024 yılında ÖTV muafiyetli araç alımında üst limitin yaklaşık 1.6 milyon TL'ye çıkmasıyla birlikte, bu sınıfa dahil olan araçlara olan ilgi artış gösterdi.
SUV modeller, tüketiciler arasında özellikle popüler hale geldi ve Ocak ayında Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri de belli oldu.
2024 ocak ayının en çok satan SUV'ları
Listenin ilk sırasında 2 bin 584 adet satışla Volkswagen T-Roc yer aldı. İşte Ocak 2024'te en çok satılan SUV modeller:
Volkswagen T-Roc: 2584 adet
Fiat Egea Cross: 2455 adet
Chery Tiggo 8 Pro: 2200 adet
Dacia Duster: 2112 adet
Togg T10X V2: 1625 adet
Chery Tiggo 7 Pro: 1281 adet
Nissan Qashqai: 1232 adet
Hyundai Bayon: 1158 adet
Peugeot 408: 1040 adet
Chery Omoda 5: 969 adet
Elektrikli SUV pazarının temsilcilerinden Togg T10X, 1625 adetle ilk 10 sıraya girebildi. Tesla Model Y ve BYD Atto 3 ise sırasıyla 220 ve 155 adetle listeye giriş yaptı.