CES 2024'te Lenovo, yeni ürünlerini görücüye çıkardı

Lenovo, CES 2024'te yeni ürünlerini tanıttı. Açık söylemek gerekirse fuarın yıldızlarından biri haline gelen Lenovo, yapay zeka destekli yaratıcılık ve üretkenliğe yönelik cihazlarıyla beğeni üstüne beğeni aldı.

Lenovo, CES 2024 etkinliğinde "Herkes için yapay zeka vizyonunu" ileri taşıyan bir dizi yeni cihaz ve çözüm tanıttı. Birbirinden güzel cihazlarla fuarda ön plana çıkan teknoloji devi, sektör içerisinde önemli bir paya sahip olacağının sözünü vermiş oldu.

İşte Lenovo'nun CES 2024 etkinliğinde duyurulan bazı önemli ürünler:

Lenovo Yoga Pro 9i ve Yoga 9i 2'si 1 Arada:

Intel'in yeni Core Ultra işlemci platformunu kullanıyor. Yeni nesil Lenovo Yoga dizüstü bilgisayarları arasında yer alıyor. Lenovo Akıllı Kalem ve Kılıf ile birlikte geliyor.

Lenovo Yoga Slim 7i:

İnce ve hafif bir Intel Evo sürümü premium dizüstü bilgisayar. Intel Core Ultra İşlemciler ve WUXGA OLED ekranıyla geliyor.

Lenovo Yoga Pro 7i ve Yoga Pro 7:

Intel Core Ultra işlemci veya AMD Ryzen 7 8845HS işlemci seçenekleri. NVIDIA Studio onaylı NVIDIA GeForce RTX 4050 Dizüstü GPU ve PureSight Pro LCD veya OLED 3K ekran seçenekleri.

Lenovo Yoga Book 9i:

Tam boy çift ekranlı OLED dizüstü bilgisayar. Intel'in yeni Core Ultra işlemcileri, PureSight OLED 2.8K ekran ve Bowers & Wilkins döner soundbar gibi özelliklere sahip.

Lenovo Tab M11 Tablet:

Öğrencilere ve medya uygulamalarıyla çalışanlara hitap eden bir tablet. Lenovo Tab Pen desteği ve kullanılabilirliği artıran yazılımlarla birlikte geliyor.

ThinkBook ve ThinkCentre Ürünleri:

Yeni ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid, dizüstü bilgisayar tabanlı bir sistem ve tablet arasında geçiş yapabilen hibrid bir çözüm. Carbon nötr ThinkBook 13x Gen 4 ve 14 i Gen 6+ gibi KOBİ'ler için özel modeller.

Lenovo Konsept Cihazları:

Mekanik Enerji Toplama Seti: Fare ve klavyeye güç sağlayan bir mekanik enerji toplama seti.

ThinkBook 13x Gen 4 SPE: Akıllı renk kişiselleştirme dizüstü bilgisayar kapakları trendini sunan yenilikçi bir konsept. Lenovo'nun CES 2024 etkinliğinde tanıttığı bu ürünler, şirketin yapay zeka, mobilite ve üretkenlik alanlarındaki yenilikçi vizyonunu yansıtmaktadır.