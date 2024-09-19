Microsoft, Windows 11 Uygulamalarında Performans Artışı Vaadediyor

Microsoft, Windows 11 Uygulamalarında Performans Artışı Vaadediyor
Microsoft, Windows App SDK ile geliştirilen modern Windows 11 uygulamaları için %50'ye varan hız artışları ve daha küçük dosya boyutları vaat ediyor. Ancak, bu performans iyileştirmeleri için geliştiricilerin uygulamalarını güncellemeleri gerekiyor.

Microsoft, Windows 11 kullanıcılarına daha hızlı ve verimli uygulamalar sunmak amacıyla Windows App SDK'da önemli performans iyileştirmeleri yaptığını duyurdu. Bu iyileştirmeler sayesinde uygulamaların %50'ye varan daha hızlı açılacağı ve dosya boyutlarının küçüleceği bildiriliyor. Ancak bu iyileştirmelerin etkili olabilmesi için geliştiricilerin, uygulamalarını Native Ahead-Of-Time (AOT) derleme yöntemiyle güncellemeleri gerekiyor.

Native AOT sayesinde uygulamalar, önceden derlenerek daha hızlı başlatma süreleri ve düşük bellek kullanımı sunuyor. Bu yöntemle uygulama paket boyutları da 8 kat küçülebiliyor. Örneğin, Photos ve Phone Link gibi uygulamalarda hız ve tepki sürelerinde iyileşmeler kaydedildiği rapor ediliyor.
Bu gelişmelerin tamamı, modern Windows 11 uygulamalarının kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor, ancak geliştiricilerin bu güncellemeleri uygulaması gerekiyor. İyileştirmeler tam anlamıyla devreye girdiğinde, Windows 11 uygulamaları daha hızlı, verimli ve kullanıcı dostu hale gelecek.

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