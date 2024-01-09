MSI'dan yeni el konsolu Claw geliyor! Artık kasa toplamaya son

MSI, el konsolu sektörüne giriş yapmasını sağlayacak Claw'ı kamuoyuna duyurdu. Windows 11'le çalışan konsol, 2024'ün ilk yarısında satışa çıkıyor.

MSI, oyunculara yönelik ürünlerle bilinen bir firma olarak bilinse de, şirket CES 2024 etkinliğinde el konsolu "Claw"ı tanıttı. MSI Claw, Windows 11 tabanlı bir el konsolu olup, Intel'in yeni nesil işlemcisi "Core Ultra 7 155H" ile güçlendirildi.

Konsol, 16 GB RAM, 1 TB'a kadar PCIe M.2 depolama ve 53Wh kapasiteli bir bataryaya sahiptir. 7 inç büyüklüğünde bir ekran, 1080p çözünürlük, 120 Hz tazeleme oranı ve 500 nit parlaklık sunuyor.

MSI Claw, Android oyunlarını çalıştırabilen bir yazılım olan App Player ile dikkat çekiyor. Konsolun giriş seviye fiyatı 699 dolar, en üst düzey versiyonu ise 799 dolar olarak belirlendi. MSI Claw'ın 2024'ün ilk yarısında piyasaya sürülmesi planlanıyor.