151 senelik Popular Science Dergisi yayın hayatına nokta koydu

Dünyanın popüler bilim dergilerinden olan Popüler Science, dijital olarak yaptığı yayınları da sonlandırarak, tamamen yayın hayatını sonlandırma kararı aldı.

Popüler bilim, teknoloji ve doğa konularında içerik üreten "Popular Science" dergisi, 1872 yılında yayımlanmaya başladığı tarihten itibaren dünya genelinde prestijli bir konuma gelmişti. Ancak son yıllarda yaşadığı zorluklar nedeniyle dergi, 151 yıllık yayım hayatına son verme kararı aldı.

Popular Science bir dönemin sonuna geldi

Derginin zorluklar yaşadığı ilk belirti, 2018 yılında yayım döngüsünün değiştirilmesiyle ortaya çıktı. Normalde aylık olarak yayımlanan dergi, bu değişiklikle üç ayda bir çıkmaya başladı. 2021 yılında ise Popular Science tamamen dijitale dönüş yaparak basılı formunu sonlandırdı.

Derginin dijital versiyonunun da kapatılmasıyla ilgili açıklamada bulunan PopSci editörü Purbita Saha, derginin sahiplerinin "151 yıldır değişime öncülük eden bir yayını beş dakikalık bir Zoom görüşmesinde kapatmaları" nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti. PopSci, aynı dönemde beş editör ve birkaç çalışanını işten çıkarmıştı.

Popüler Science'ın sahibi olan Recurrent Ventures'un İletişim Direktörü Cathy Herbert, derginin dijital evrimini daha da ileriye taşıması gerektiğini ifade etti. Bundan sonra Popüler Science, sadece kendi internet sitesinde makaleler yayımlayacak ve aynı zamanda video içerikler üretecek.

Son dönemde birçok internet sitesi ve derginin, bilim editörlerinin işine son verme kararı alması, medya sektöründeki değişim ve zorlukları gösteriyor.