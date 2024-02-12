2.000 yıllık bir metin, yapay zeka sayesinde okundu

Papirüs üzerine yazılmış 2.000 yıllık bir metin, yapay zeka yardımıyla ilk kez okunarak tarihi bir başarıya imza atıldı.

Vezüv Yarışması'nın sonuçları açıklandı ve büyük ödül kazananı belirlendi. Nat Friedman ve ekibi, taşlaşmış parşömenler üzerinde gerçekleştirdikleri çığır açıcı çalışmalarıyla büyük ödülü kazanmaya layık görüldü. Bu ödül, parşömenlerdeki 2.000'den fazla Yunanca harfin ortaya çıkarılması için yapılan çalışmaların başarısını kutluyor.

2000 YILLIK METİN YAPAY ZEKA SAYESİNDE OKUNDU

Vezüv Yarışması, 2023 yılında İtalya'nın Herculaneum kentindeki Villa Papyri'den elde edilen antik parşömenlerin okunmasını hedefliyordu. Bu parşömenler, MS 79'da Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla volkanik kül ve enkaz altında kaldı. Ancak Nat Friedman ve ekibi, yapay zeka tekniklerini kullanarak parşömenlerdeki içeriği tarayarak okunabilir hale getirmeyi başardılar.

Yarışmada, 140 karakterlik 4 pasajda karakterlerin en az %85'inin kurtarılabilmesi gibi belirli kriterler bulunuyordu. Büyük ödülü kazanan başvuru, bu kriterleri karşılayarak önemli bir başarı elde etti. Başvuruda ayrıca 11 metin sütunu ve toplamda 2.000'den fazla karakterin daha yer aldığı belirtildi.

Kazanan ekip, daha önceki ödül kazananlar Luke Farritor ve Youssef Nader ile birlikte çalışarak bu başarıyı elde etti. İlk parşömeni inceleyen araştırmacılar, bu metnin tamamen orijinal bir metin olduğunu ve başka bir çalışmanın kopyası olmadığını belirttiler. Metin, Epikürcü felsefeye göre iyiliğin en yüksek biçimi olan "zevk" konusunu ele alıyor gibi görünüyor.