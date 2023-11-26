Avrupa Birliği'nde faaliyet gösteren Copernicus İklim Değişikliği Servisi, 2023'ün kayıtlara geçen en sıcak yıl olabileceğini söylüyor.

Avrupa Birliği'nin iklim değişikliği izleme servisi olan Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), yayımladığı raporda 2023'ün, kayıtlara geçen en sıcak yıl olma olasılığına dikkat çekti. Raporda, dünya genelinde 2023 yılı sıcaklık ortalamalarının, daha önce en sıcak yıl olarak kaydedilen 2016'ya göre 0,10 derece daha yüksek olduğu belirtildi.

2023 kayıtlara geçen en sıcak yıl olacak

Sanayi devrimi öncesindeki ortalama sıcaklığın 1,43 derece üzerinde seyreden 2023'ün, şu ana kadar kayıtlara geçen en sıcak yıl olabileceği vurgulandı. Raporda, ekim ayının sıcaklık ortalamasının da rekor kırdığına işaret edildi. Ekim 2023'teki sıcaklığın, 1991-2020 döneminin ortalama sıcaklığına göre 0,85 derece daha yüksek olduğu ifade edilirken, 2019'daki bir önceki en sıcak ekimden de 0,40 derece daha yüksek olduğu belirtildi.

C3S Direktör Yardımcısı Samantha Burgess, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Neredeyse kesin olarak söyleyebiliriz ki 2023 yılı kayıtlara geçen en sıcak yıl olacak. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) öncesinde, iklim için ciddi şekilde harekete geçilmesine ihtiyaç duyuluyor." ifadelerine yer verdi.