2026'daki tam güneş tutulması Türkiye'den görülebilecek mi?

2026 yılında gerçekleşecek olan tam Güneş tutulması, gökyüzü gözlemcileri ve astronomi meraklıları için büyük bir olay olacak. 12 Ağustos 2026'da meydana gelecek bu doğal fenomen, oldukça geniş bir alan üzerinde gözlemlenebilecek. Peki, bu etkileyici gök olayı Türkiye'den izlenebilir mi?

12 Ağustos 2026'da gerçekleşecek tam Güneş tutulması, oldukça geniş bir coğrafi alandan gözlemlenebilecek. Bu tutulma, uzak Rus Sibirya'sından başlayarak, doğu Grönland, batı İzlanda ve kuzey İspanya'ya kadar uzanan çok geniş bir alana yayılacak.

Türkiye'den izlenebilecek tam Güneş tutulması 2060 yılında olacak

Türkiye'den tam Güneş tutulmasını gözlemleme şansı olmayacak. Türkiye'nin bir sonraki tam Güneş tutulması 30 Nisan 2060 günü gerçekleşecek. Bu tarihte, saat 12:15'te başlayacak olan tam Güneş tutulması, ülkemizin güneydoğu ve doğu illerinden izlenebilecek.