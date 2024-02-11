Alper Gezeravcı, neden bizden daha az yaşlandı?

İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın, yaşlanma sürecinde beklenmedik bir azalma oluştu. Alper Gezeravcı, neden hepimizden daha az yaşlandı?

Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na yaptığı yolculuk, ilginç bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Gezeravcı, Dünya'ya döndüğünde, yaşlanma sürecinde normalden bir miktar daha az etkilendi. Bu durumun nedeni ise saniyenin tam yirmi binde biri oranında bir azalmaya dayanıyor.

ALPER GEZERAVCI NEDEN DAHA AZ YAŞLANDI?

İnsanlık olarak, zaman kavramını anlamak ve zamanın akışını ölçmek konusunda tarihsel olarak pek çok zorlukla karşılaştık. Antik Yunan dönemine kadar bu konuda ilk ciddi tartışmaları yapanlar arasında Herakleitos ve Parmenides gibi filozoflar bulunuyordu. Ancak gerçek anlamda zamanın göreceli olduğunu anlamak ve açıklamak, Albert Einstein'in "zaman genişlemesi" teorisiyle gerçekleşti.

Einstein'in teorisine göre, zaman ve uzay birbiriyle sıkı bir şekilde ilişkilidir ve kütleye ve hıza bağlı olarak bükülür. Bu da, hareket eden bir gözlemcinin ve sabit bir gözlemcinin zaman algısının farklı olabileceği anlamına gelir.

Bu görelilik teorisinin en çarpıcı örneklerinden biri ikizler paradoksu olarak bilinir. Bu paradoksa göre, bir ikiz Dünya'da kalırken diğeri uzayda ışık hızına yakın bir hızda seyahat ederse, geri döndüğünde ikizlerin yaşları farklı olacaktır.

Bununla birlikte, zaman genişlemesi sadece hızla değil, aynı zamanda kütleçekimiyle de ilişkilidir. Örneğin, bir cismin etrafında yoğun bir kütleçekimi varsa, zaman daha yavaş ilerler.

Bu ilke, Alper Gezeravcı'nın uzaydaki deneyimiyle de ilişkilendirilebilir. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda, Dünya'nın yerçekimi alanından uzaklaştığı için zamanın daha hızlı ilerlediği ve bu nedenle yaşlanma sürecinin bir miktar azaldığı söylenebilir.