Alper Gezeravcı’nın uzay istasyonunda yaptığı deneyden ilk sonuçlar

Türkiye’nin ilk insanlı uzay misyonunda Alper Gezeravcı‘nın mikroalg deneyinden ilk sonuçlar geldi.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (ISS) çalışmaları sırasında gerçekleştirdiği deneye ait örnekler, geçen hafta dünyaya ulaştı.

UZAY MİSYONLARINDA ASTRONOTLARIN İHTİYAÇ DUYDUĞU OKSİJENİN SAĞLANMASI AÇISINDAN ÖNEM TAŞIYOR

Boğaziçi Üniversitesinin Sarıtepe Kampüsü’nde başlayan incelemelerde, deneyin ilk çıktılarında, alglerin yerçekimsiz ortamda, kapalı mekanlarda bulunandan 3 ila 5 kat daha fazla karbondioksiti oksijene dönüştürme yeteneğine sahip olduğu tespit edildi. Bu bulgu, uzaydaki kapalı ortamlarda yaşam destek sistemlerinin geliştirilmesi ve uzun süreli uzay misyonlarında astronotların ihtiyaç duyduğu oksijenin sağlanması açısından önem taşıyor.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM) ve İstanbul Medeniyet Üniversitesinden 8 bilim insanı yer alırken deney düzeneğinin hazırlanmasına TÜBİTAK Uzay Enstitüsü de destek sağladı. Deneyde ikisi kutuplardan izole edilen, biri ise hem tatlı hem de tuzlu suda yaşayabilen 3 farklı türde mikroalg test edildi.