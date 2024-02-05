Apple, yeni bir açık kaynak kodlu programlama dilini duyurdu!

Teknoloji devi Apple, Pkl adlı açık kaynak kodlu yeni bir programlama dili yayımladı. İşte, özellikle konfigürasyon ve yapılandırma için kullanılabilen Pkl hakkında bilinmesi gerekenler...

Teknoloji devi Apple, programlama dünyasına getirdiği yeni açık kaynak kodlu programlama dili Pkl ile dikkat çekiyor. Günümüzde birçok programlama dili emir kipiyle, adım adım yazılmış talimatlarla çalışırken, Pkl kullanıcıya JSON benzeri bir anahtar-değer formatı ile kodlama imkanı sunuyor. Yani, detaylı talimatlar vermek yerine istenilen sonuca yönelik genel bir ifade kullanmak mümkün oluyor. İşte, Pkl hakkında bilinmesi gerekenler...

Pkl hakkında bilinmesi gerekenler

Pkl, özellikle akıllı telefonlardaki karmaşık ayarları daha kullanıcı dostu hale getirmeyi amaçlıyor. Örneğin, ekran parlaklığı, Wi-Fi şifresi gibi ayarları değiştirmek için menülerde dolaşmak veya kod yazmak yerine, sadece istenilen sonucu ifade etmek yeterli oluyor. Bu sayede, programlamayı daha erişilebilir ve anlaşılır kılmayı hedefliyor.

Açık kaynak kodlu olmasıyla birlikte Pkl, geliştiricilere geniş bir özgürlük sunuyor. Kontroller, sandbox tekniği ve düşük öncelik gibi özellikler kullanılarak veri gizliliği ve güvenliği de sağlanıyor. Ayrıca, Apple'ın belirttiğine göre, Pkl çok yönlü bir yapıya sahip olarak kolay yapılandırmaları mümkün kılıyor.

Apple, Pkl'ı kendi iç projelerinde birkaç yıldır kullanıyor ve şimdi bu dilin topluluklarla daha geniş bir şekilde paylaşılmasına karar verdi. Şu anda, Pkl'ın Visual Studio Code (VS Code) ve Neovim için sözdizimi ve kod katlama sağlayan temel düzenleyici eklentileri bulunuyor.

Pkl, geliştiricilere alışıldık sözdizimini kullanma imkanı sağlıyor ve sınıflar, fonksiyonlar, döngüler gibi yaygın komutları içeriyor. Ayrıca, Pkl programları kolayca YAML, JSON ve XML gibi formatlara dönüştürülebiliyor. Bu yeni programlama dili, kısıtlamalar koymak, paket paylaşımları yapmak ve farklı dillerle entegrasyon sağlamak gibi pek çok avantajı bünyesinde barındırıyor. Pkl editörü, kendi içinde yönlendirmeler yapan bir editör desteği ile geliyor, bu da geliştiricilere kullanım kolaylığı sunuyor.