Atlantik Okyanusu tehdit altında! Okyanusun çehresinde büyük değişikliğe yol açabilir

Atlantik Okyanusu'nda meydana gelen önemli bir jeolojik keşif, Pasifik Ateş Çemberi'ne benzeyen bir fenomenin oluşabileceğine işaret ediyor. Yeni bir araştırma makalesine göre, Cebelitarık batma bölgesinin genişlemesiyle Atlantik'te bir ateş çemberi meydana gelebilir. Bu durum, okyanusun çehresinde büyük bir değişikliğe yol açabilir. Detaylar, son makalede...

Yeni bir araştırma makalesi, Atlantik Okyanusu'nun batma bölgesinin işgal edildiğini ve bu durumun devam etmesi halinde, ünlü Pasifik Ateş Çemberi'ne benzeyen bir Atlantik Ateş Çemberi'nin oluşabileceğini iddia ediyor.

Ateş çemberi nedir?

Pasifik Ateş Çemberi, dünyadaki en ikonik jeolojik özelliklerden biridir. Bu çember, depremlerin yaklaşık yüzde 90'ına ve yanardağların yüzde 75'ine ev sahipliği yapar. Şimdi araştırmacılar, Cebelitarık batma bölgesinin işgali nedeniyle Atlantik'te bir ateş çemberinin oluşabileceğini öne sürüyor.

Geology dergisinin Şubat sayısında yayınlanan bir makaleye göre, Cebelitarık batma bölgesi Atlantik'e doğru genişleyebilir. Atlantik'in karşısında bulunan diğer batma bölgeleriyle birleşmesi durumunda, Atlantik Ateş Çemberi potansiyelini ortaya çıkarabilir.

Ancak bu işgal anında gerçekleşecek bir olay değildir. Araştırmacılar, Cebelitarık batma bölgesinin Atlantik'e doğru genişlemesinin ve ardından ateş çemberinin oluşmasının 20 milyon yıla kadar sürebileceğini belirtiyorlar. Ancak Atlantik'i tamamen kapatmak için oldukça büyük bir hareketin gerçekleştirilmesi gerekmekte ve okyanusun kenarında birkaç batma bölgesinin daha oluşması gerekiyor.

Batma bölgesi nedir?

Batma bölgeleri (ya da dalma-batma bölgeleri), bir tektonik plakanın diğerini aşağı doğru iterek mantonun altına doğru zorlaması sonucunda oluşur. Bu, mantodan gelen ısının kayayı eritmesine ve sonuç olarak volkanik aktiviteyi tetikleyen magmanın oluşmasına neden olur. Neyse ki, araştırmacıların açıkladığı gibi, Atlantik'in okyanus litosferi oldukça kalın ve güçlüdür, bu da kırılmaya ve bükülmeye oldukça dirençli olduğu anlamına gelir.