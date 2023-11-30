Bebeklerin anne karnında duydukları beynini şekillendirebilir!

Yeni doğan bebeklerin dinleme ve konuşma becerilerini ne kadar kolay edinebildiklerine dair yeni bilgiler sunan yeni bir araştırmaya göre, doğmadan önce anne karnında geçirdiğimiz o mutlu ve huzurlu aylar, dil öğrenimimizin başladığı yer olabilir.

İtalya'daki Padua Üniversitesi uzmanları tarafından yönetilen bir araştırma ekibi, bebekler konuşmaya maruz kaldıklarında yeni doğanların beyin örüntülerinde belirli değişiklikler gözlemledi. Bu da beyinlerinin annelerinin diline ve konuşmanın temel ritimlerine zaten uyum sağladığını gösteriyor.

Araştırmacılar yayınladıkları makalede "Bu sonuçlar, dil deneyiminin bebek beyninin işlevsel organizasyonunu doğumdan önce bile şekillendirdiğine dair bugüne kadarki en ikna edici kanıtı sunuyor" diye yazıyor.

Çalışma düzeneği, Fransızca konuşan annelere sahip, yaşları bir ila beş gün arasında değişen 33 yenidoğanı içeriyordu. Bebeklere Goldilocks ve Üç Ayı hikayesinin Fransızca, İngilizce ve İspanyolca ses kaydı dinletildi.

Elektrotlarla donatılmış başlıklar aracılığıyla, araştırmacılar Fransızca ses en son çalındığında farklı bir şey fark ettiler: konuşmayı algılama ve işleme şeklimizle bağlantılı beyin dalgaları olan daha uzun menzilli zamansal korelasyonlar.

Bu, doğumdan hemen sonra, anne karnındayken duyduğumuz dili zaten tanıyabildiğimizi ve özümseyebildiğimizi gösteriyor.

Ayrıca ekip, Fransızca tarafından aktive edilen bu beyin salınımlarının, konuşmanın doğal ritimleriyle ilişkili belirli bir frekansta olduğunu buldu. Görünüşe göre, sadece birkaç günlükken bile nasıl konuşulacağını öğrenmeye hazırız.

Araştırmacılar, "Yeni doğan beyni, insan bebeklerinin beklenmedik dil öğrenme yeteneklerinin temelini oluşturan konuşma ve dilin verimli bir şekilde işlenmesi için zaten en uygun durumda olabilir" diye yazıyor.

Önceki araştırmalar büyük olasılıkla anne karnındayken dinlediğimizi göstermiş olsa da örneğin bebeklerin annelerinin seslerini tercih etme biçimlerini düşünün, bu çalışma yeni doğanlarda devam eden nöral aktiviteye daha yakından bakmak için tasarlandı.

Elbette bebekler doğdukları dilden farklı bir dil öğrenebilirler, bu annemizin konuştuğu dile bağlı olduğumuz anlamına gelmez. Ancak, öğrenmenin doğumdan önce başladığına dair kanıtlar sunuyor.