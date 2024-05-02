Beyin tümörlerine karşı yeni aşı çalışması!

Beyin tümörüne karşı bağışıklık sistemini tetikleyen, kişiselleştirilmiş mRNA aşısı geliştirildi.

Beyin tümörlerinin tedavisi için umut verici bir gelişme yaşandı. Florida Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından geliştirilen yeni bir mRNA aşısı, beyin tümörlerine karşı etkili olabileceği gözlemlendi.

Dört hasta üzerinde denendi

Bu henüz erken aşamada olan aşının özelliği, her hastaya özel olarak tasarlanması. Bu nedenle, "kişiselleştirilmiş" bir yaklaşım olarak tanımlanıyor. Amaç, hastalığın en ölümcül ve agresif formuna karşı vücudun bağışıklık sistemini aktive ederek savaşmasını sağlamak.

Yapılan testler, umut verici sonuçlar ortaya koyuyor. İlk insan denemeleri, dört hasta üzerinde gerçekleştirildi ve sonuçlar beklenenden olumlu çıktı. Aşının, kötü huylu beyin tümörü olarak da bilinen "Glioblastoma" ile mücadelede bağışıklık tepkisini harekete geçirebildiği gözlemlendi.

Bu bulgular, beyin tümörlerinin tedavisinde yeni bir umut ışığı olabilir.