Bilim insanları uyardı! Artık deniz kabuğu toplamayın

Plajlarda huzurlu yürüyüşler yaparken deniz kabukları toplamak, birçok tatilcinin vazgeçilmez bir alışkanlığıdır. Ancak, bu masum görünen eylemin sahil ekosistemlerine ciddi zararlar verdiği ortaya çıktı.

Plajlardan deniz kabukları toplamak, birçok insan için huzurlu ve romantik bir tatil hatırası olarak bilinir. Ancak bilim insanları, bu yaygın eylemin sahil ekosistemlerine ciddi zararlar verdiğini belirtiyorlar. Peki, deniz kabuklarını toplamak neden bu kadar zararlı?

Plajlardan deniz kabukları toplamak ekosisteme zarar veriyor

Deniz kabukları, sahil ekosistemleri için hayati öneme sahip. Bu kabuklar, birçok canlının yuva olarak kullandığı, yosunların tutunduğu ve kuşların yuvalarını sağlamlaştırmak için ihtiyaç duyduğu bileşenlerdir. Kabukların eksikliği, bu canlıların yaşam alanlarını kaybetmelerine neden olabilir. Ayrıca, deniz suyunda zamanla çözülen kabuklar, ekosisteme geri dönen zengin mineraller sağlar.

Bilim insanlarına göre, yumuşakça kabukları özellikle münzevi yengeçler için büyük önem taşır. Çamur düzlükleri ve kayalık kıyılardaki ölü salyangoz kabukları, münzevi yengeçler için ideal barınaklar oluşturur. Bu kabukların toplanması, küçük organizmaların yaşam alanlarını da ortadan kaldırır. Yani, deniz kabukları sadece münzevi yengeçler için değil, birçok küçük organizma için de kritik bir yaşam alanıdır.

Araştırmacılar, İspanya'nın Barselona şehrine bir saat uzaklıktaki Llarga Sahili'nde 1978-1981 ve 2008-2010 yılları arasında gerçekleştirdikleri araştırmalarla deniz kabuklarının sayısındaki dramatik düşüşü gözler önüne serdi. Bu çalışmalarda, deniz kabuklarının sayısının yüzde 60 oranında azaldığı tespit edildi. Araştırmacılar, bu azalmanın büyük ölçüde turist akınından kaynaklandığını belirtiyor. Daha az insanın sahili ziyaret ettiği kış dönemlerinde deniz kabuklarının daha bol olduğu gözlemlendi.

Turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği sahillerde deniz kabuklarının toplanması, ekosistemde büyük boşluklar yaratıyor. Bu nedenle, bilim insanları, deniz kabuklarının toplanmasının ekosisteme zarar verdiğini vurguluyor ve bu eylemden vazgeçilmesi gerektiğini belirtiyor.