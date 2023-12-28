Bitkileri hızla büyüten elektronik toprak geliştirildi

İsveçli araştırmacılar, bitki büyümesini hızlandırmak için elektronik toprak geliştirdi. eSoil olarak adlandırılan toprak, fidanların yüzde 50 oranında daha iyi geliştiğini ortaya koydu.

İsveç'teki Linköping Üniversitesi'nden araştırmacılar, hidroponik alanlarda bitki büyümesini hızlandırmak amacıyla geliştirdikleri "eSoil" adlı biyoelektronik toprak üzerinde önemli bir başarı elde etti. Bu inovatif malzeme, organik maddelerle karıştırılmış PEDOT adlı iletken bir polimer içermektedir.

Elektronik toprakla bitkileri daha hızlı büyütmek mümkün

Araştırmacılar, eSoil'i fidelerin yetiştiği ortama entegre ettikten sonra topraktan elektrik sinyalleri göndermenin bitkilerin ortalama yüzde 50 daha hızlı büyümesini sağladığını keşfettiler. eSoil, sensörler ve OLED ekranlar gibi çeşitli bileşenlerde kullanılabilen bir malzeme olarak öne çıkıyor.

Bu özel çalışmada, araştırmacılar arpa fidelerine 15 gün boyunca düşük bir voltaj uygulayarak bitkilerin büyüme sürecini elektriksel olarak uyardılar. Uyarılmış bitkilerde biyokütle artışında belirgin bir artış gözlemlendi. Bu inovasyonun tarımda gübre kullanımını azaltarak verimliliği artırabileceği düşünülmektedir.

Araştırmacılar, eSoil ile tarımsal mahsul verimini artırmanın yanı sıra bitkilerin yaşam döngüsü boyunca elektriksel uyarımın etkilerini daha ayrıntılı bir şekilde anlamak için ileri çalışmaların yapılacağını belirttiler. Eğer bu teknoloji başarıyla uygulanabilirse, özellikle çiftlik kaynaklı alan kaybının yaşandığı ülkelerde tarım verimliliğini artırmak için önemli bir araç olabilir.