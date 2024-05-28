Bu liste sizi dünyanın sonuna hazırlıyor! İşte gerekenler

İngiliz hükümeti 'aile acil durum planı' önerisini paylaştı ve felaket anlarında bulundurmanız gerekenleri sıraladı. Peki, dünyanın sonuna hazırlanmak için nelere sahip olmalıyız? İşte felaket anında yanınızda olması gerekenler...

İngiliz hükümeti, vatandaşlarının acil durumlara hazırlıklı olmasını sağlamak amacıyla yeni bir internet sitesi yayınladı. Bu sitede yer alan "aile acil durum planı", olası kriz anlarında evlerinden çıkamayan insanların temel malzemeleri stoklamaları gerektiğini vurguluyor. Listedeki acil durum malzemeleri arasında şişelenmiş su, ıslak mendil ve bozulmayan yiyecekler gibi temel ihtiyaçlar bulunuyor. Ancak uzmanlar, listenin kapsamının oldukça yetersiz olduğunu belirtiyor.

Dünyanın sonuna hazır olmak için gereken malzemeler

Sel, yangın, sağlık salgını ve hatta nükleer savaş gibi çeşitli acil durumlar göz önüne alındığında, listenin önemli eksiklikler barındırdığı ifade ediliyor. North Carolina Eyalet Üniversitesi'nde tedarik zinciri yönetimi profesörü olan Robert Handfield, acil durumlarda hayatta kalma şansını artırabilecek bazı kritik malzemelerin listeye dahil edilmediğini söylüyor.

Jeneratör: Handfield, evlerin benzinle veya gazla çalışan jeneratörlere ihtiyaç duyabileceğini belirtiyor. Özellikle şiddetli hava olaylarında meydana gelen elektrik kesintileri sırasında bu jeneratörler evler için yedek güç kaynağı olarak kullanılabilir. Elektrikli Testere: Elektrikli testere, ağaçlık bölgelerde yaşayan insanlar için hayati önem taşıyabilir. Handfield, bu tür bölgelerde devrilen ağaçlar gibi sorunlarla başa çıkmak için elektrikli testerelerin kullanışlı olacağını ifade ediyor. N95 Maskeler: Salgın hastalıklar veya dumandan korunma gerektiren durumlar için N95 maskeleri öneriliyor. Cerrahi maskeler veya kumaş yüz kaplamalarından daha etkili olan bu maskeler, havadaki zararlı parçacıkları filtreleyebilir.

Bir nükleer savaş durumunda yapılabileceklerin sınırlı olduğunu belirten uzmanlar, en mantıklı çözümün nükleer silahlardan tamamen kurtulmak olduğunu vurguluyor. Hükümetin yeni web sitesi, vatandaşların yerel bölgelerindeki riskler hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçlıyor. Site, şişelenmiş su, kurmalı fener, ıslak mendiller, bozulmayan yiyecekler, ilk yardım çantası ve yedek piller gibi temel malzemeleri içeren yazdırılabilir bir "aile acil durum planı" sunuyor. Ancak, tuvalet kağıdının listede yer almaması dikkat çekiyor; bunun yerine, çok amaçlı kullanılabilecek ıslak mendiller öneriliyor.

Covid-19 pandemisinin başında yaşanan panik satın alma olayları hafızalarda tazeliğini koruyor. Hükümet yetkilileri, vatandaşları gereksiz yere panik yaparak rafları boşaltmamaya çağırıyor. Bu tür davranışların, stokların hızla tükenmesine ve toplumda gereksiz bir kriz havası yaratmasına neden olabileceği konusunda uyarıda bulunuyorlar.