Bu teknoloji ile eskiyen güneş panellerinin ömrünü uzatabilirsiniz

Singapur Nanyang Teknoloji Üniversitesi tarafından geliştirilen yeni bir cihaz, ısı ve ışık kullanarak eski ve yeni güneş panellerini hızla gençleştirip ömürlerini uzatma fırsatı sunuyor.

Singapur Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden (NTU Singapore) EtaVolt adlı bir spin-off şirketi, güneş panellerinin ömrünü uzatan bir cihaz geliştirdi. Bu teknoloji, güneş enerjisi sektöründe, özellikle zorlu çevre koşullarının panellerin hızla bozulmasına neden olduğu tropikal bölgelerde, panellerin kullanım ömrünü önemli ölçüde uzatıyor.

Eskiyen güneş panellerinin ömrü uzayabilir

EtaVolt'un geliştirdiği Advanced Regeneration Technology adlı teknoloji, bor, oksijen, kusurlar ve safsızlıklar içeren piyasadaki silikon güneş panellerinin yüzde 90'ından fazlasında başarılı bir şekilde çalışıyor. Bu çözüm, güneş panellerinin verimliliğini kaybetmelerine neden olan faktörleri hedef alarak panelleri gençleştiriyor ve ömrünü uzatıyor.

Güneş panellerinin kullanım sürecinde performans kayıpları yaşandığına dikkat çeken EtaVolt'un Kurucu Ortağı Dr. Stanley Wang, bu kayıpların küresel olarak tahmini 2 milyar dolarlık enerji kaybına denk geldiğini ifade ediyor. Advanced Regeneration Technology, güneş hücrelerine hassas sıcaklık ve yoğun ışık uygulayarak malzeme moleküllerini uyarıyor ve güneş panellerini onarıyor. Bu sayede, güneş panellerinin kaybedilen performansının %5'ine kadar geri kazanılmasına yardımcı oluyor.

Geliştirilen cihaz, otomatik olarak hareket edebilen ve 2,3 metreye kadar olan güneş panelleri üzerinde kullanılabilen bir sistemdir. İşlem beş dakikadan az sürerken, güneş panelinin türüne bağlı olarak beş yıla kadar koruma sağlayabiliyor. EtaVolt'un teknolojisi, güneş enerjisi çiftliklerinde ve diğer uygulama alanlarında kullanılmak üzere tasarlanmış bir çözümdür.