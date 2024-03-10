Çernobil çevresinde keşfedildi! Bağışıklık geliştirdi

Çernobil çevresindeki "süper solucanlar"ın keşfi, nükleer felaketin üzerinden geçen yıllara rağmen bölgedeki hayvanların nasıl adapte olduğuna dair dikkat çekici bir örnek sunuyor. Bilim insanlarının yaptığı araştırma, Çernobil yakınlarında yaşayan solucanların, radyasyona karşı bağışıklık geliştirdiğini ortaya koydu.

Çernobil nükleer felaketinin etkilediği bölgede yaşayan solucanların, radyasyona karşı bağışıklık geliştirdiği keşfedildi. Ukrayna'daki bu olağanüstü keşif, bilim dünyasında büyük ilgi uyandırdı.

EVRİM GEÇİREREK GENOMLARI ZARAR GÖRMEDİ

Yeni bir araştırmada, bilim insanları basit genetik yapıya sahip ve hızla üreyen nematod solucanlarını incelemek üzere Çernobil bölgesine gitti. Topladıkları solucanları, yerel radyasyon seviyelerini test etmek için toprak örneklerinden ve çürümüş materyallerden elde ettiler.

Radyasyon seviyeleri, düşük seviyelerden yüksek seviyelere kadar değişiyordu ve bilim insanları solucanları dondurarak daha detaylı incelemeler için New York Üniversitesi'ne götürdüler.

Araştırmanın baş yazarı Dr. Sophia Tintor, bu bulgunun Çernobil felaketinin etkilerini daha iyi anlamamıza yardımcı olduğunu belirtti. Dr. Tintor, "Ani çevresel değişim, iyonlaştırıcı radyasyona karşı doğal olarak daha yüksek direnç gösteren türleri, hatta bir tür içindeki bireyleri seçti mi?" sorusuna yanıt aradıklarını ifade etti.

Çernobil'den yaklaşık 40 yıl sonra bile, bölgedeki hayvanlar radyasyonla başa çıkmayı başarıyorlar. Daha önce yapılan araştırmalar, Çernobil Hariç Tutma Bölgesi'nde yaşayan hayvanların, diğer bölgelerde bulunan aynı türlerden genetik olarak farklı olduğunu göstermişti.

New York Üniversitesi'nden biyoloji profesörü Matthew Rockman, solucanların hızlı bir şekilde evrim geçirdiğini ve yüksek radyasyona rağmen genomlarının zarar görmediğini belirtti. Bu keşif, solucanların aşırı koşullara dayanabilen dirençli hayvanlar olduğunu gösteriyor.

Ancak, bu bulgunun Çernobil'in hala güvenli olduğu anlamına gelmediğinin altını çizmek önemlidir. Araştırmacılar, bu keşfin, radyasyonla başa çıkma konusunda doğal bir mekanizma geliştirebilecek organizmaların varlığını gösterdiğini ifade ediyorlar.