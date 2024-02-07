ChatGPT'nin bir Türk kullanıcıya cinsiyetçi küfürler ettiği ve ırkçılık yaptığı iddia edildi.

Son dönemlerde yapay zekâ teknolojilerine olan ilgi artarken, OpenAI'nin ChatGPT adlı sohbet botuyla ilgili tartışmalı bir gelişme yaşandı. Bir Türk kullanıcı, bu yapay zekâ aracının ırkçılık ve cinsiyetçi küfürler içerdiğini iddia etti ve bu iddia sosyal medyada geniş yankı buldu.

MANİPÜLASYONA AÇIK

İddiaya göre, kullanıcı Mustafa Çevik, ChatGPT'ye belirli sorular sorduğunda ağır küfürler içeren yanıtlar aldı. Bu durum, ChatGPT'nin eğitimindeki yönlendirmelerin nasıl yapıldığına bağlı olarak değişebileceği belirtildi. Bazı kullanıcılar, ChatGPT'nin manipüle edilerek bu tür yanıtlar verilebileceğini örneklerle ortaya koydu.

Sosyal medya platformlarında olaya yönelik farklı görüşler dile getirildi. Bazıları, ChatGPT'nin spesifik ve doğal olmayan bir dil kullanmasını gerçek olmayan bir durum olarak değerlendirirken, diğerleri ise bu durumu yapay zekânın eğitimine bağladılar. Ancak bazı yazılımcılar, ChatGPT'nin manipülasyona açık olduğunu kabul etse de, normal şartlarda böyle bir dil kullanımının gerçekleşmeyeceğini belirttiler. Bu gelişmeler, yapay zekânın kullanımıyla ilgili yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.