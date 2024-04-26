Cilt kanserini kalıcı olarak iyileştirebilecek! Aşı test edilmeye başladı

Melanom, en tehlikeli cilt kanseri türlerinden biri olarak bilinir ve bu hastalığa karşı geliştirilen dünyanın ilk kişiselleştirilmiş mRNA aşısı, şu anda yüzlerce insanda test edilmeye başlandı.

Cilt kanseri, özellikle melanom türü, dünya genelinde önemli bir sağlık sorunu olarak kabul ediliyor. Her yıl binlerce insan hayatını kaybederken, milyonlarca insan da bu hastalığa yakalanıyor. Bu nedenle cilt kanseri tedavisi üzerine yapılan araştırmalar büyük bir önem taşıyor. Moderna ve MSD şirketlerinin geliştirdiği mRNA-4157 isimli yeni aşı, melanom tedavisinde büyük umutları beraberinde getiriyor. Bu aşının Birleşik Krallık'ta başlayan denemeleri, cilt kanseri tedavisinde devrim niteliğinde bir adım olarak görülüyor.

Hastanın spesifik kanser ve tümör türüne karşı savaşmasını sağlıyor

Her hastaya özel olarak geliştirilen bu aşı, hastalığın geri dönmesini engellemeyi hedefliyor. Faz 2 çalışmaları, aşının yüksek riskli melanomlu kişilerde kanserin geri dönüşünü ciddi şekilde azalttığını gösterdi. Bu başarılı sonuçların ardından şimdi ise aşının faz 3 denemeleri başladı. Bu aşı, neoantijen tedavisi olarak adlandırılan bir yöntemle çalışıyor. Bağışıklık sistemini uyararak hastanın spesifik kanser ve tümör türüne karşı savaşmasını sağlıyor.

Ayrıca, aşı her hastaya özel olarak geliştiriliyor. Ameliyat sırasında tümörden bir örnek alınarak hastanın genetik profili analiz ediliyor ve yapay zeka kullanılarak hastanın tümörüne özel bir aşı üretiliyor. Bu kişiselleştirilmiş aşılar, hastanın bağışıklık sistemini kanser hücrelerini tanıması ve yok etmesi için güçlendiriyor.

Araştırmanın arkasındaki isimlerden Dr. Heather Shaw, bu aşının sadece cilt kanseri değil, diğer kanser türleri için de potansiyel bir tedavi yöntemi olabileceğini belirtiyor. Akciğer, böbrek ve mesane kanseri gibi diğer kanser türlerinde de test edilmeye başlanan aşının, kanserle mücadelede önemli bir kilometre taşı olabileceği düşünülüyor. Bu nedenle araştırmacılar, aşının başarılı olması durumunda kanserle mücadelede önemli bir ilerleme sağlanabileceğini umut ediyorlar.